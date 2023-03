Domenica contro il Lecce sarà in panchina, non è ancora al top della condizione ma Juric ha ora una carta in più

Pietro Pellegri è tornato a completa disposizione di Ivan Juric: è questa la più bella notizia che è arrivata dall’allenamento di ieri mattina al Filadelfia. L’attaccante si è allenato con il gruppo, segno che l’infortunio muscolare che lo ha tormentato negli ultimi mesi è ormai acqua passata: l’allenatore croato avrà quindi una carta in più da potersi giocare a partire dalla prossima partita di campionato, quella di domenica contro il Lecce, in cui Pellegri tornerà tra i convocati.

Torino: Pellegri in panchina contro il Lecce

Del tutto improbabile però che il numero 11 possa giocare dal primo minuto: senza considerare il fatto che in questo periodo c’è un Antonio Sanabria in un ottimo periodo di forma, Juric non potrà di certo ignorare il fatto che Pellegri non è ancora al top della condizione. Dopo un lungo periodo di stop è fisiologico avere bisogno di più tempo per ritrovare il ritmo partita e di come il centravanti sia in questo momento un gradino sotto ai compagni lo si è visto anche durante l’allenamento di ieri mattina. Nella partitella il centravanti ha poi sofferto particolarmente la marcatura di Perr Schuurs (che si è allenato con la stessa intensità che mette in campo durante la partite, senza risparmiare colpi a nessuno) e non è sembrato avere la necessaria brillantezza. Ma è solo questione di tempo: se i guai fisici finalmente lo lasceranno stare, presto Pellegri ritroverà anche la miglior forma e potrà tornare a contendere una maglia da titolare a Sanabria.