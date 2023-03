Il procuratore di Sanabria, Ciammaglichella e Miranchuk ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai tre giocatori attualmente al Toro

Il noto procuratore Valerio Giuffrida, che insieme a suo fratello Gabriele gestisce la GG11, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha parlato principalmente dei problemi che affliggono il mondo del pallone, ma non solo. Infatti Giuffrida ha parlato anche dei suoi tre assistiti che attualmente vestono la maglia del Toro, ovvero Antonio Sanabria, Aleksey Miranchuk e Aaron Ciammaglichella. Quando al procuratore della GG11 è stato chiesto che aria tira in merito al futuro dell’attaccante paraguaiano e del numero 59 ha risposto: “È ancora presto, ma non siamo preoccupati perché al Torino stanno molto bene e il rapporto con Juric è ottimo. Poi siamo fiduciosi sulla crescita di un giovane granata”. E alla domanda se il giovane al quale si riferiva è Ciammaglichella ha confermato: “Esatto. Il Torino crede molto in lui e, non a caso, è stato inserito tra i 50 migliori 2005 al mondo”. Comunque, la questione più scottante rimane senza alcuna ombra di dubbio quella che riguarda Miranchuk, arrivato all’ombra della Mole dall’Atalanta in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro più bonus.