Continua il recupero di Vlasic al Filadelfia, allenamento personalizzato e rientro che si avvicina sempre di più

Quella di giovedì è stata una giornata dedicata ai tifosi, che hanno potuto assistere all’allenamento a porte aperte al Filadelfia. Nikola Vlasic si è allenato a parte, continuando il suo recupero. Il trequartista croato si è infortunato alla coscia e l’ultima partita l’ha giocata contro il Milan in campionato. Da quando è arrivato in estate in prestito dal West Ham, non ha saltato una partita di campionato, prima di farsi male e di non giocare contro Cremonese, Juventus e Bologna. Juric in conferenza stampa non ha dato indicazioni precise sul suo rientro, ma il lavoro procede bene al Filadelfia.

Lavoro intenso nel campo secondario e rientro

Mentre la squadra ha iniziato l’allenamento nel campo principale, in quello secondario si sono preparati i portieri (che poi si sono spostati con i compagni) e Vlasic ha svolto il lavoro differenziato. Una serie di esercizi tra paletti e conetti, con accelerazioni, cambi di velocità e cambi di direzione. ll tutto svolto sotto l’occhio attento di un membro dello staff del Toro. Nonostante fossero esercizi senza palla e senza i compagni, il numero 16 ha dato tutto, arrivando stremato a fine allenamento. Il recupero si avvicina, ma ancora non si sa con certezza quando tornerà a disposizione. Di sicuro non ci sarà contro il Lecce, mentre la convocazione contro il Napoli è possibile ma difficile. Quasi sicuramente lo vedremo al meglio dopo la pausa nazionali, quando il Torino farà visita al Sassuolo nella 28^ giornata di campionato.