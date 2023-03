Per la partita contro il Napoli sono rimasti disponibili dei biglietti in tre settori: Poltroncine Granata, Curva Maratona e Curva Primavera

Nonostante manchi più di una settimana al match tra la squadra di Ivan Juric e il Napoli capolista, che si disputerà tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino, la voglia di assistere a questa partita sta crescendo a dismisura. A testimoniarlo è in maniera inequivocabile il numero di biglietti che sono stati venduti. Basti pensare che a poco più di un giorno dall’apertura della vendita libera sono finiti i biglietti nei Distinti Granata e in Tribuna Granata. Mentre, sono ancora disponibili alcuni biglietti nelle Poltroncine Granata. Invece, in entrambe le curve c’è ancora ambia disponibilità di biglietti. Si prevede una grande affluenza di tifosi del Napoli, come è sempre stato anche negli scorsi anni, dato che ci sono tanti napoletani che abitano a Torino o comunque nel Nord Italia. Quest’anno era ancora più prevedibile, dato che la squadra guidata da Luciano Spalletti è prima in classifica ed è sempre più vicina a mettere le mani sullo Scudetto. Basti sapere che i biglietti nel Settore Ospiti sono finiti nel giro di poche ore dalla messa in vendita.

Biglietti nelle curve disponibili solo per chi è in possesso della tessera Cuore Granata

Per concludere per quanto riguarda le due curve, dove come anticipato prima sono disponibili ancora tanti biglietti, la vendita è riservata esclusivamente ai possessori della tessera Cuore Granata con la possibilità di portare con sé due amici non fidelizzati. Questa scelta ovviamente è stata presa per questioni di ordine pubblico. Proprio per evitare che le due tifoserie si possano scontrare come successo nel 2019, quando in Curva Primavera c’erano sia tifosi granata che tifosi del Napoli. Ovviamente, Ivan Juric e i suoi ragazzi sperano che ancora diversi tifosi del Toro decidano di acquistare un tagliando per assistere alla sfida contro il Napoli perché per i granata sarà fondamentale avere la spinta da parte del proprio pubblico in una partita che si preannuncia molto complicata.