Parate a applausi per Vanja Milinkovic-Savic nell’allenamento a porte aperte al Filadelfia: il serbo ha conquistato i tifosi

Quella di giovedì allo Stadio Filadelfia è stata una mattinata dedicata ai tifosi granata, che hanno potuto assitere all’allenamento a porte aperte. Tanti applausi per Ivan Juric al suo ingresso in campo e durante l’allenamento ma anche tanti applausi per il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere ha iniziato l’allenamento nel campo secondario insieme agli altri 4 portieri, per poi spostarsi in quello principale con i giocatori di movimento. Il portiere è sembrato stare bene, sia mentalmente che fisicamente. Durante le partitelle a campo ridotto ha fatto ottime parate e il pubblico presente in tribuna ha gradito. Questa sta diventando la stagione della conferma per il classe 1997, sempre più una certezza tra i pali. I numeri parlano chiaro e il 32 granata sta conquistando i tifosi.

La sua stagione

In campionato Vanja ha giocato tutte le 25 partite dispuatate finora. 29 le reti subite, 6 i clean sheet (partite senza subire gol) e 2 le ammonizioni. Le ammonizioni sono arrivate entrambe in trasferta, contro Udinese (1-2) e Bologna (2-1). Non ha subito gol in casa contro Lazio, Lecce, Sampdoria, Udinese e Bologna, mentre in trasferta contro la Fiorentina. Anche in Coppa Italia ha giocato tutte 4 le partite, subendo due gol contro la Fiorentina e prendendo un cartellino giallo contro il Milan. Porta inviolata invece contro Palermo, Cittadella e Milan. Si tratta certamente di un portiere moderno, diverso dal solito, che a differenza di tanti altri sa usare molto bene i piedi. Qualche errore lo ha commesso, ma sta crescendo bene e ha la fiducia di tutti.