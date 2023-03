Sulla fascia sinistra Vojvoda scalpita, ma Rodriguez insidia il numero 27 granata e dovrebbe essere confermato

Dopo tre partite di campionato giocate ripettivamente lunedì (Cremonese), martedì (Juventus) e lunedì (Bologna), finalmente il Torino torna a giocare nel fine settimana. Appuntamento alle ore 12:30 allo Stadio Via del Mare di Lecce per Lecce-Torino, gara valida per la 26^ giornata di Serie A. Sulla fascia sinstra del Toro c’è un ballottaggio e Ricardo Rodriguez, potrebbe ancora una volta giocare titolare al posto di Vojvoda. Lazaro è infortunato, Singo gioca a destra e il tecnico Ivan Juric, sulla sinsitra sta preferendo l’eseperienza del capitano svizzero, rispetto ad Aina ma soprattutto a Vojvoda. Questa per il kosovaro doveva essere la stagione dell’esplosione definitiva, ma il giocatore non si è dimostrato all’altezza, con cali di attenzione soprattutto mentali. Contro il Lecce il numero 13 granata è di nuovo pronto a partitre dall’inizio.

L’evoluzione tattica dello svizzero

Classe 1992, è stato chiesto a gran voce da Marco Giampaolo nell’estate del 2020. Arrivato per quasi 2 milioni di euro dasl Milan, non ha convinto nella sua prima stagione in granata. Impegnato come esterno alto nel 3-5-2, sembrava non avere più la gamba dei tempi del Wolfsburg per poter giocare sulla fascia in maniera ottimale. Poi però è arrivato Ivan Juric, che lo ha spostato nella difesa a 3, come braccetto sinistro. I piedi sono buoni, le letture difensive anche: così il difensore mancino diventa fondamentale per il Torino, che dopo due anni molto deludenti, finsice bene la stagione. Nella seconda stagione con Juric, quella attuale, spesso è in ballottaggio con Buongiorno. Nelle ultime partite però è tornato a fare l’esterno, molto meglio e con più fiducia rispetto a prima, con la fascia da capitano al braccio. Per lui in stagione 25 presenze tra campionato e Coppa Italia, con un solo cartellino giallo.