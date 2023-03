Il Toro è concentrato sulla partita contro il Lecce ma i granata sperano anche che le concorrenti per il settimo posto possano inciampare

La squadra allenata da Ivan Juric rimane ben focalizzata sull’obiettivo di rimanere aggrappata al settimo posto in classifica. Posizione che potrebbe significare tornare in Europa dopo diversi anni. Anni trascorsi tra ombre e luci, durante i quali i granata per due stagioni hanno anche rischiato seriamente di finire in Serie B. Per poterlo realizzare sarà fondamentale tornare da Lecce con un risultato positivo, così da dare anche continuità al successo rimediato in casa contro il Bologna, diretta concorrente per la corsa verso il settimo posto. Ma oltre a pensare al match contro la squadra di Marco Baroni, reduce dalla sconfitta contro l’Inter a San Siro, è normale anche se non si dovrebbe che il Toro pensi anche al calendario delle squadre che si trovano a pochi punti di distanza in classifica, ovvero il Bologna stesso e la Juventus. Sia gli emiliani che i bianconeri nella prossima giornata di campionato che inizierà proprio oggi, venerdì 10 marzo, avranno due partite molto complicate per motivazioni diverse. I rossoblù di Thiago Motta affronteranno di fronte il loro pubblico la Lazio, reduce dalla vittoria contro il Napoli capolista e dalla brutta sconfitta rimediata contro l’AZ Alkmaar in Conference League. Mentre la Juventus affronterà la Sampdoria, che dovrà assolutamente vincere se vorrà avere ancora qualche piccola speranza di potersi salvare.

Attenzione anche a Monza e Udinese che distano solamente 2 punti

Al di là del Bologna e della Juve, i granata terranno sott’occhio anche i risultati di Monza e Udinese dato che queste due squadre, che stanno facendo un campionato molto importante, hanno solamente due punti in meno dei granata e quindi potrebbero scavalcare il Toro in classifica nella giornata di campionato che inizierà tra poche ore. Il Monza dovrà affrontare l’Hellas Verona, mentre i friulani dovranno vedersela contro l’Empoli. Altre due partite il cui risultato non è per niente scontato. Però, come si sa, già Rodriguez e compagni prima di guardare le altre squadre in corsa per il settimo posto devono guardare in casa propria e riuscire a vincere contro il Lecce che rappresenterà senza alcuna ombra di dubbio un osso duro.