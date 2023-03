I precedenti di Lecce-Torino: l’ultima volta 4-0 e Mazzarri esonerato, da lì in poi i granata hanno fatto fatica a riprendersi

L’avversaria di domani sarà il Lecce di Marco Baroni, squadra talentuosa, appena promossa in Serie A, che si trova a nove punti dalla zona retrocessione. Si tratta di un campo ostico per i granata in campionato. Nella massima competizione, ci sono stati 8 precedenti tra le due squadre. 3 sconfitte, 4 pareggi e una sola vittoria. All’andata in casa il Torino vinse 1-0 con gol di Vlasic su assist di Vojvoda, ma in trasferta sarà ben più complicato. I giallorossi in casa giocano bene e i tifosi hanno ancora in mente il 4-0 del 2 febbraio 2020 (arrivato dopo lo 0-7 contro l’Atalanta), che costò la panchina a Mazzarri.

L’ultimo precedente: un incubo in terra salentina

L’ultimo precedente appunto, risale alla stagione 2020/2021, 22^giornata e la partità finì 4-0 per il Lecce. C’era Walter Mazzarri in panchina e la squadra aveva già dato segnali evidenti di crisi, perdendo per 7-0 in casa contro l’Atalanta nel turno precedente. La squadra andò in ritiro a Novarello, ma poi la prestazione fu un disastro vero e proprio. Decisero le reti di Deiola (11′), Barak (19′), Falco (64′) e Lapadula su rigore (78′). Verdi infortunato nel primo tempo e costretto a lasciare il campo, al suo posto dentro Millico. Un gol annullato a Belotti e l’opera è compiuta: Mazzarri esonerato e scempio totale al Via del Mare contro la squadra di Liverani. Al suo posto arriverà sulla panchina granata Moreno Longo, che salverà il Toro dalla retrocessione.

L’unica vittoria nel 1994

L’unica vittoria granata risale alla stagione 1993/1994, 30^ giornata ed è arrivata il 4 aprile 1994. Reti di Venturin (15′) e Silenzi su rigore (27′) per il Torino. Inutile il gol dei padroni di casa siglato al 40′ da Baldieri. Vero eroe della partita fu il portiere del Toro Galli, che al 90′ parò un calcio di rigore a Baldieri. Sulla panchina del Torino siedeva Emiliano Mondonico.