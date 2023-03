Si è fermato Yann Karamoh in allenamento: il giocatore più in forma del Torino non ci sarà

Si è fermato per un problema al polpaccio Karamoh: il numero sette non sarà a disposizione per la trasferta di Lecce. Un problema al polpaccio, come spiegato da Juric in conferenza stampa, ha frenato l’ex Parma che in queste settimane ha dimostrato di essere il più in forma. Due gol da tre punti, a Udinese e Bologna, oltre alla rete nel derby risultata poi inutile ai fini del risultato. Senza Vlasic ancora out toccherà a Radonjic far coppia con Miranchuk.