Alla vigilia di Lecce-Torino, l’allenatore granata, Ivan Juric, ha così presentato la partita in conferenza stampa

Ivan Juric presenta così Lecce-Torino in conferenza stampa: “Mi aspetto una partita difficile, all’andata abbiamo giocato alla pari. Sono pieni di giocatori forti, lo dimostrano i risultati per esempio contro Atalanta e Roma. Una squadra difficile da affrontare. Sarebbe bello dare continuità ai risultati, il gioco sta andando bene, i risultati stiamo alternando, sarà importante fare una bella partita e vincerla”. Su Gravillon: “Djidji da un po’ stringe i denti, non è al massimo, domani Gravillon avrà la sua occasione”.

Su Pellegri e sul centrocampo

“Sì, sarà convocato ma siamo lontani dalla forma migliore, non scatta ancora, ma viene con noi per stare sulla squadra, non ci conto ancora molto. Linetty ha fatto una partita spettacolare, Ilic lo preferisco a sinistra, Ricci sta recuperando, partiremo con Linetty e Ilic”, ha spiegato sul centrocampo.

Sulle frasi di Cairo

Sulle frasi di Cairo che ha detto di essere ambizioso e sul fatto che abbia detto di aver accontentato il tecnico: “Io non voglio essere accontentato, voglio condividere, solo così la società cresce. Noi siamo uno staff molto legato alla società, siamo aziendalisti, anche oltre quello che dovremmo essere, ci piace condividere le cose e far crescere la società a livello di risultati. In questi anni abbiamo fatto così ed è la nostra idea su come si lavora. Io non chiedo una pazzia, no, ma voglio condividere”. Ancora sui rapporti con la società: “Sì, mi aspettavo qualcosa di diverso quando sono arrivato, poi ci si deve conoscere ma su certe situazioni mi aspettavo qualcosa di diverso. Si parla tanto di altro ma ora dobbiamo concentrarci su queste 13 partite, abbiamo fatto bene, si può fare meglio in certe situazioni e ora vorrei fare 13 partite al massimo, vedere i ragazzi crescere. Un anno e mezzo fa eravamo in difficoltà economica, ora respiriamo e siamo più sereni. Poi vorrei davvero pensare al campionato e far alzare il livello individuale

Sul contratto di Djidji

“Djidji? La mia posizione è che deve rimanere, è forte, accetta spazi aperti con ogni attaccante e non è facile da trovare un difensore così, alcuni fanno bene altri fanno fatica. Con Djidji si riesce a fare questo tipo di calcio offensivo perché lui sa gestire spazi aperti”.

Su Adopo

“Sono stracontento di lui, quando ha giocato ha fatto bene, ci ha dato la sensazione di crescita rispetto a luglio, non posso non parlarne bene di lui. C’è stato magari l’occasione di dargli continuità ma si è fermato per un problema ed altri hanno fatto bene. Per me resta un giocatore di prospettiva, ha fatto bene, un peccato sia in scadenza”.

Sugli infortunati

“Vlasic se tutto va bene spero rientri a lavorare durante la prossima settimana per poterci essere con il Napoli. Purtroppo Karamoh si è fermato, un problema al polpaccio. Si era allenato bene davanti ai tifosi giovedì al Fila ma poi ha avuto questo problema. Chi gioca titolare? Radonjic”