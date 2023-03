Il tecnico granata e quello del Lecce si sono scontrati in tre occasioni e tutte e tre le volte ad avere la meglio è stato Juric

Il Toro è ben consapevole che il lunch match di oggi non sarà affatto semplice. Per di più si giocherà allo stadio Via del Mare, un campo che, è doveroso ricordare, è sempre stato molto ostico. La storia insegna che in casa dei giallorossi il Toro ha sempre faticato molto a tornare a casa con un risultato positivo. Ma se il fattore campo sorride al club pugliese, i granata dalla loro hanno un’altra carta, ovvero Ivan Juric. Le statistiche evidenziano il fatto che il tecnico croato ha affrontato Marco Baroni tre volte e ha sempre vinto lui. La prima volta nella quale l’ex tecnico della Juventus Primavera e l’allenatore granata si sono affrontati risale al 19 settembre 2015, quando entrambi i tecnici si trovavano in Serie B, Baroni guidava il Novara e Juric era al timone del Crotone. Alla seconda giornata di quel campionato cadetto i due si scontrarono è a vincere fu il Crotone. Nel girone di ritorno ancora una volta furono i rossoblù a vincere, con una vittoria di misura: 0-1 per i calabresi, con gol di Federico Ricci. L’ultimo scontro tra i due tecnici è storia recente, esattamente risale al match Torino-Lecce che si è disputato nel girone d’andata.

Il Lecce vuole vendicare la sconfitta del settembre scorso

All’andata tra le mure amiche dello stadio Olimpico Grande Torino i granata si imposero 1-0 grazie al gol segnato da Nikola Vlasic messo a segno al 49’ minuto di gioco. È con quel successo che le vittorie di Juric contro Baroni sono salite a quota tre partite su tre nelle quali i due tecnici si sono trovati faccia a faccia. Quindi il tecnico dei pugliesi, oltre ad andare a caccia del suo primo risultato positivo contro l’allenatore ex Hellas Verona, vorrà vendicare la sconfitta rimediata a settembre. In più per i giallorossi sarà fondamentale rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter. Ma dal canto suo anche il Toro non potrà fare assolutamente alcun passo falso se vorrà continuare a lottare per un posto in Europa. Dunque la partita tra il Lecce e il Toro si preannuncia molto, ma molto combattuta, con le due squadre che scenderanno in campo con il coltello tra i denti per motivazioni diverse.