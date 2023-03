Il Toro vuole assolutamente conquistare i 3 punti contro il Lecce così da tornare a ottenere due vittorie consecutive

Grazie alla vittoria ottenuta contro il Bologna tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino, la squadra di Ivan Juric è riuscita a realizzare un “piccolo obiettivo” che i granata si erano imposti, ovvero quello di rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata nel derby della Mole. Adesso il prossimo “mini obiettivo” che Rodriguez e compagni si sono prefissati di ottenere è quello di battere anche il Lecce, così da tornare a conquistare due successi di fila dopo parecchio tempo dall’ultima volta. Infatti il Toro non ha più vinto due partite consecutive dall’ottobre scorso, quando riuscì a imporsi prima sull’Udinese e poi sul Milan. I granata, il 23 ottobre scorso, riuscirono a battere alla Dacia Arena la squadra guidata dall’ex granata Andrea Sottil, proprio in un periodo in cui i friulani stavano viaggiando veramente forte e rappresentavano la sorpresa più bella della Serie A. Un’impresa che per i granata non fu per niente facile. Una settimana dopo il Toro riuscì a vincere in casa contro il Milan di Stefano Pioli in una partita che, come quella contro i bianconeri, sembrava quasi proibitiva. In ogni caso adesso non bisogna più pensare al passato, ma solamente al lunch match.

Juric in due anni di Toro non è mai riuscito ad andare oltre a due successi consecutivi

La sfida contro i giallorossi, guidati dall’ex tecnico della Juventus Primavera Marco Baroni, sarà una partita molto complicata che il Toro non potrà assolutamente sbagliare se vorrà avere ancora qualche piccola possibilità di centrare l’Europa. Il primo step che i granata vogliono raggiungere è quello di tornare a vincere due partite di fila e poi chissà, magari arrivare a tre successi di fila battendo il Napoli capolista. Una missione difficile, ma non impossibile. Juric per il momento in due anni da allenatore del Toro non è mai riuscito a centrare tre successi consecutivi in campionato, ma spera di poter arrivare presto a raggiungere questo traguardo. Il tecnico croato ovviamente, spera di arrivarci a stretto giro di posta.