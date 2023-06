Pietro Pellegri non è riuscito a incidere nel campionato appena concluso, complici i tanti infortuni subiti: il pagellone del 2022/2023

Pietro Pellegri ha concluso un’altra stagione col Toro (ma è impegnato con l’Under 21 e ha già messo a segno un gol alla prima presenza) decisamente sfortunata. Il centravanti del Toro è stato colpito duramente dagli infortuni nel corso del campionato: uno, in particolare, addirittura appena dopo il calcio d’inizio di una gara. Acquistato dal Monaco a titolo definitivo a luglio del 2022, Pellegri non è mai riuscito a sbocciare definitivamente con la maglia granata. E nemmeno con la maglia del Milan, ultima squadra in Italia con cui aveva giocato.

La stagione di Pellegri

Pellegri nel corso dell’ultima stagione ha realizzato 18 gare in Serie A e solamente 4 da titolare. L’ex Monaco è stato tormentato dagli infortuni: a ottobre ha accusato un piccolo problema agli adduttori e ha saltato la gara di andata contro la Sampdoria per ulteriori problemi fisici prima della pausa per il Mondiale. Alla ripresa della Serie A Pellegri è stato totalmente assente per un infortunio al bicipite femorale, che lo ha tenuto lontano dal campo da inizio gennaio fino a inizio marzo. Da lì in poi una serie di panchine, che lo hanno portato a collezionare solo 89 minuti nelle ultime 13 partite. Nel 2022/2023 ha realizzato solo 2 gol, numeri decisamente insufficienti per il suo ruolo e che non possono garantirgli un 6 nel pagellone finale.

Pietro Pellegri

Presenze totali: 18

Gol: 2

Assist: 1

Voto 5,5