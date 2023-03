Manca sempre meno al rientro di Pietro Pellegri, che a breve rientrerà nella lista dei convocati di Ivan Juric

Un problema in questa parte di stagione per il Torino è stato sicuramente quello della punta centrale. Ivan Juric ha chiesto un rinforzo nella sessione invernale di calciomercato, che però non è arrivato. Pellegri si è fatto male e così Sanabria si è trovato di nuovo ad essere l’unico attaccante di ruolo, comunque con ottimi numeri nel 2023. Ora però le condizioni di Pietro Pellegri stanno migliorando e presto tornerà tra i convocati. Gli infortuni continuano a perseguitare il classe 2001, che anche quest’anno su 24 partite in campionato ne ha disputate solo 11, mettendo a referto 1 gol e 1 assist. In Coppa Italia invece 2 partite giocate su 4 con 2 gol segnati.

Gli infortuni di quest’anno e il rientro

Proprio sul più bello, con Sanabria infortunato, il numero 11 granata si è dovuto fermare mentre stava ingranando molto bene. Due ottime partite da titolare contro Udinese (gol vittoria del 2-1 messo a segno) e Milan. Poi a Bologna l’incredibile infortunio dopo soli 3 secondi, che l’ha costretto al cambio al 4′ di gioco. L’infortunio alla caviglia non lo ha fatto giocare contro Sampdoria e Roma, prima della pausa. Poi nel nuovo anno è tornato l’incubo: infortunio al bicipite femorale e 5 partite ai box prima di tornare in panchina contro l’Udinese. Dopodichè un’altra ricaduta e altre 3 partite fuori. Ora dovrebbe rientrare tra i convocati contro il Lecce in trasferta. C’è anche una piccolissima possibilità che possa rientrare lunedì sera contro il Bologna, ma è molto improbabile. Tanti, troppi problemi per un ragazzo così giovane e sfortunato, ma che ha tanta voglia di dimostrare.