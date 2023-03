Ricci sarà squalificato in Torino-Bologna e al suo posto in mezzo al campo potrebbe giocare da titolare Adopo

Bisognerà aspettare ancora, per vedere in campo dal primo minuto la coppia formata da Ricci e Ilic. Infatti Samuele Ricci è stato ammonito nel Derby al 95′, dopo essere entrato in campo al 74′ al posto di Linetty e ora contro il Bologna potrebbe giocare dall’inizio Michel Adopo. Infatti il classe 2001 era diffidato e salterà la sfida contro la squadra di Thiago Motta. Contro la Juventus Linetty se l’è cavata ed è stato anche sfortunato, colpendo una clamorosa traversa, ma adesso Adopo potrebbe giocare la sua quarta gara da titolare in granata. Dopo il rinnovo di Gineitis, anche lui ora potrebbe rinnovare, ma tutto passerà dal finale di stagione e dal minutaggio che gli sarà concesso in futuro. Intanto scalda i motori per affronatare il Bologna e portare la sua fisicità in campo.

La sua stagione

Per il francese classe 2000 in totale 9 presenze in stagione, condite dallo storico gol in Coppa Italia a San Siro contro il Milan su assist di Bayeye e un’ammonizione alla prima giornata contro il Monza. Proprio contro i brianzoli ha giocato la sua prima partita da titolare con la maglia del Toro, giocando adirittura da difensore centrale. Le altre due da titolare invece sono state contro Fiorentina (vinta 0-1) e Milan (persa 0-1). Invece nelle gare contro Napoli, Milan, Roma e Udinese ha giocato qualche minuto nel finale. In Coppa Italia è subentrato contro Cittadella (17 minuti) e Milan (29 minuti con gol). Ivan Juric si è sempre detto molto orgoglioso del lavoro svolto dal ragazzo, che può tornare utile in determinate occasioni. Se in futuro verrà messo ancora di più al centro del progetto, potrebbe arrivare il rinnovo.