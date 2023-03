Sono in vendita i biglietti per la partita tra Torino e Napoli in programma domenica 19 marzo alle 15

Torino-Napoli, gara valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A, si giocherà domenica 19 marzo alle ore 15 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino. Sono due le fasi di vendita dei biglietti, una a partire dal 3 marzo e una dall’8 marzo. Dal 3 marzo, a partire dalle ore 10, possono acquistare i biglietti i possessore della Tessera Cuore Toro. Mentre la vendita libera inizierà l’8 marzo, sempre alle ore 10, con tariffe diverse. Di seguito i prezzi.

Torino-Napoli: i prezzi per i possessori della Tessera Cuore Toro

Questi i prezzi della prelazione: 25 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16) 25 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16) 35 euro in Distinti Granata (15 euro per gli Under 16) 45 euro in Tribuna Granata (20 euro per gli Under 16) 110 euro in Poltroncine Granata (50 euro per gli Under 16)

Torino-Napoli, i biglietti della partita: prezzi della vendita libera

Questi i prezzi della vendita libera: 25 euro in Curva Maratona (10 euro per gli Under 16) 25 euro in Curva Primavera (10 euro per gli Under 16) 40 euro in Distinti Granata (20 euro per gli Under 16) 50 euro in Tribuna Granata (25 euro per gli Under 16) 120 euro in Poltroncine Granata (60 euro per gli Under 16)