Ottimo inizio di 2023 per Antonio Sanabria, che in questi due mesi ha raggiunto una media gol mai avuta prima

Se c’è un giocatore nel Torino che ha iniziato il 2023 con il piede giusto, senza ombra di dubbio stiamo parlando di Antonio Sanabria. Con l’infortunio di Pellegri, l’attaccante paraguaiano è l’unica punta di ruolo disponibile in rosa e sta convincendo tutti, anche numericamente. Nel 2023 il Torino ha disputato 9 partite in campionato e lui le ha giocate tutte. 4 gol in 9 partite, 1 ogni 148 minuti, per una media di 0,4 gol a partita. Da quando è arrivato al Toro questi sono i suoi migliori numeri. Dopo aver realizzato il rigore in casa contro la Cremonese, si è confermato andando a segno anche nel Derby. Gli altri due gol sono arrivati contro Salernitana ed Empoli. Prima del nuovo anno invece, sempre in questa stagione, su 15 partite il numero 9 ne ha disputate 10. I gol messi a segno sono 2 contro Monza e Napoli, 1 ogni 342 minuti, media di 0,2 a partita. In totale sono 6 gol in 22 partite (contando le 3 in Coppa Italia), 1 ogni 252 minuti, 0,27 a partita.

Il confronto con le altre stagioni

Lo scorso anno, nella stagione 2021/2022, i gol sono stati 6 in 29 partite. 1 ogni 302 minuti, con una media di 0,20 a partita. Ecco quindi che arriva l’occasione per Sanabria di superarsi e magari andare anche in doppia cifra. Nel 2020/2021 invece è arrivato nel calciomercato invernale, mettendo a segno 5 gol in 14 partite con Davide Nicola in panchina. 1 ogni 197 minuti con una media di 0,36 a partita. Spesso al centro di critiche, non è mai stato un bomber vero e proprio, ma sa giocare a calcio, aiuta sempre la squadra e risulta spesso decisivo.