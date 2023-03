La lotta Europa è ancora aperta. Il punto: un solo punto per l’Udinese ma dietro la Fiorentina riaggancia i granata

Altri e bassi che non precludono ancora la possibilità dell’Europa per il Toro di Juric. Tutto è ancora possibile per i granata, reduci da una sconfitta nel derby ma pronti a rialzare la testa. Dovranno però farlo già domani contro il Bologna, nello scontro diretto che chiude la venticinquesima giornata di campionato, o il sogno rischia davvero disvanire per sempre. Con il tempo che stringe, la lotta cominica a inasprirsi e gli occhi vanno tenuti puntati non solo su chi sta davanti, ma anche dietro.

Toro, si ferma l’Udinese: i risultati di chi sta davanti

I risultati delle rivali fanno però ben sperare. L’Udinese si è infatti fermata contro l’Atalanta con un insipido 0-0, che lascia il Toro a -1. La stessa distanza che c’è con il Monza, vincitore contro l’Empoli e ora a quota 32 punti. Davanti ai granata c’è però anche la rivale rossoblu, che li affornterà domani sul rettangolo verde dello stadio “Grande Torino”, a pari punti con l’ultima sfidante: la Juventus. I bianconeri, che affronteranno questa sera la Roma di Mourinho, proveranno ad allungare ulteriormente per restare al settimo posto in solitaria.

Toro, la Fiorentina riaggancia, l’Empoli resta vicino

Dopo la sconfitta nel derby, primo scontro diretto per i granata, ora è vietato sbagliare. Si avvicina infatti anche chi stava dietro in classifica. Prima fra tutte la Fiorentina, tornata in gioco grazie alla pesante vittoria contro il Milan per 2-1, che l’ha riportata a pari punti con Juric e i suoi. Da non sottovalutare però l’Empoli che, nonostante la sconfitta contro il Monza, ne dista solo tre. In ballo c’è tanto, troppo per disseminare altri punti come già accaduto in diverse occasioni nel corso della stagione.