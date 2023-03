Sostituito da Rodriguez fuori ruolo nelle ultime partite, il kosovaro dovrà convincere nelle 14 giornate rimanenti

Con la stagione che avanza, il Toro inizia a pensare anche al futuro. Tra le certezze che si sono trasformate in dubbi c’è Mergim Vojvoda. In granata dal 2020, il kosovaro si è ritagliato un suo spazi, fino a diventare una certezza. Quest’anno però qualcosa si è rotto: le fasce hanno perso il loro condottiero, che ha costretto Juric a dare spazio ad altri compagni. A Vojvoda restano quindi solo 14 match per ritrovarsi e convincere per il futuro.

Vojvoda, Rodriguez gli prende il posto

Gli alti e bassi non piacciono al tecnico croato, soprattutto se coinvolgono alcuni ruoli e gli esterni sono tra questi. Per questo, Vovjoda e il suo rendimento altalenante lo hanno costretto a correre ai ripari con una soluzione estrema: l’inserimento di Rodriguez fuori ruolo. Solitamente utilizzato come terzo di difesa, lo svizzero è stato spostato in fascia per sostituire il kosovaro. Segnale chiaro sulla delusione del tecnico, che mette in dubbio anche il futuro del suo giocatore.

Toro, futuro in bilico per il kosovaro

La palla passa quindi all’esterno ex Standard Liegi. Restano solo quattordici partite da giocare e il tempo comincia a stringere. Vojvoda, che ha ancora un anno di contratto, dovrà far vedere di poter ancora dire la sua per riprendersi il suo posto e ottenere una conferma. Il club granata potrebbe infatti valutare di trovargli un’eventuale alternativa alla Mole per le stagioni a venire.