Dopo l’ennesima sconfitta contro la Juventus nasce la petizione, ironia dei tifosi granata, per regalare una stella all’Allianz al presidente

Il ventiquattresimo derby perso dal Torino nell’era Cairo non ha solo stuzzicato l’ironia dei tifosi bianconeri, che all’Allianz hanno dedicato un coro al presidente del Torino. La reazione c’è stata anche da parte dei granata. Ed ecco che così, pochi minuti dopo il fischio finale, è nata l’idea di una particolare petizione. “Regaliamo una stella allo Juventus Stadium per Urbano Cairo”, si legge. Già nel finale di partita per Urbano Cairo erano arrivati dei cori – ma stavolta l’ironia era stata dei bianconeri – da parte dei tifosi di casa, che avevano invitato il presidente a saltare con loro.