Le parole dell’ex granata Tommaso Pobega, intervistato da Milan Tv in vista del match di Coppa Italia contro il Torino

Tommaso Pobega, ex centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Milan Tv in vista della partita di Coppa Italia tra Milan e Torino. I rossoneri vogliono vendicarsi della sconfitta subita in campionato, e considerano la Coppa Italia un obbiettivo fondamentale.

Le parole di Pobega

“Come ha detto il mister, l’obbiettivo è di vincere la competizione, per migliorare dal punto di vista mentale e di percorso. Abbiamo un conto in sospeso da novembre, siamo usciti sconfitti contro il Torino e non è stata una partita brillante”. E poi ancora: “Le squadre quando vengono a San Siro vogliono dimostrare di essere all’altezza, sicuramente il Torino con i suoi principi ci proverà. Sono contento di essere tornato al gol contro la Roma, segnare è una delle sensazioni più belle. Gli errori si fanno durante le partite, c’è rammarico, ma dobbiamo andare avanti”.