Juric promette ai tifosi di aprire il Filadelfia invitandoli a venire. Ma aggiunge anche: “Qua non c’è mai nessuno, solo chiacchiere”

“Lo dico sinceramente, quando volete lo tengo sempre aperto (il Filadelfia, ndr) perché a me fa piacere, voi però dovete venire. Per i ragazzi significherebbe tanto”. A pronunciare questa frase è stato Ivan Juric parlando qualche sera fa con alcuni tifosi proprio all’uscita del Tempio Granata dopo un allenamento. L’invito del tecnico è stato poi quello di contattare il team manager, Marco Pellegri, per concordare le aperture. La promessa fatta da Juric fa certamente piacere ai tifosi granata che negli ultimi anni hanno potuto mettere piede all’interno dell’impianto solamente in sporadiche occasione (da tre stagioni non c’è nemmeno la possibilità di vedere la Primavera al Filadelfia, visto che negli ultimi anni è emigrata prima a Volpiano, poi a Biella, infine a Vercelli).

Juric: “Qua non c’è mai nessuno. Solo chiacchiere”

Le parole di Juric sono state catturate da un video realizzato e diffuso nell’ultima puntata di Osservatorio Granata, trasmissione a tinte granata nata sul web che si può seguire sulla pagina Facebook e che da martedì 10 gennaio va in onda anche su Radio Moncalieri. Il programma è condotto da Leo Menegazzi (protagonista dello scambio di battute con Juric), Oscar Maiorano, Simona Sorbara e Fabio Cantelmo. A far discutere i tifosi però sono soprattutto altre frase pronunciate dal tecnico croato nella prima parte del video quando, rispondendo alla richiesta di aprire i cancelli del Filadelfia per avvicinare i tifosi alla squadra, ha risposto: “Qua non c’è mai nessuno, non è che noi apriamo e voi venite. Solo chiacchiere. Grandi chiacchiere ma venite poco, come anche allo stadio quanta gente c’è? E’ pieno come a Bari che arrivano in 50.000 o siamo in 10.000? Qua è uguale, io ho aperto mille volte ma non è mai venuto nessuno”. “Me lo sono perso il Filadelfia aperto” ha replicato una tifosa presente. In effetti nell’ultimo anno e mezzo solamente una volta i cancelli del centro di allenamento si sono aperti per accogliere i tifosi granata: lo scorso 4 maggio. Nonostante fosse un giorno feriale (era un mercoledì mattina) si presentarono oltre 1.000 tifosi granata ad assistere alla seduta di allenamento. Insomma, il numero di volte che i cancelli del Fila sono stati aperti negli ultimi 18 mesi è ben lontano da quel mille indicato da Juric. Ora però ha fatto una promessa ai tifosi: “Quando volete lo tengo aperto perché a me fa piacere”. Speriamo la mantenga.