Sono quasi passati rispettivamente tre e due anni, dalle ultime due sfide al Milan in Coppa Italia: in entrambe i granata hanno sfiorato l’impresa

Dopo i due pareggi per 1-1 nel nuovo anno, ottenuti contro Verona e Salernitana, il Torino è pronto a tornare in campo in Coppa Italia. Appuntamento mercoledì 11 alle ore 21, a San Siro contro il Milan di Pioli. Sfida secca in quanto si tratta degli ottavi di finale: dentro o fuori. Le ultime due volte in Coppa Italia a San Siro contro il Milan, non hanno fatto sorridere i granata, che hanno solo sfiorato il passaggio del turno. Ora la squadra di Ivan Juric ci deve provare in tutti i modi, e in campionato ha vinto 2-1 contro i rossoneri, quindi non si tirerà indietro.

Milan-Torino 4-2 dopo i supplementari con Mazzarri

Era il 28 gennaio del 2020, e si trattava di uno dei periodi peggiori dell’era Cairo in Serie A. I granata arrivavano dalla sconfitta per 7-0 contro l’Atalanta in campionato, e nella giornata sucessiva con il 4-0 subito a Lecce Walter Mazzarri fu esonerato. Nel mezzo però, il Toro sfiorò l’impresa, ai quarti. Tempi regolamentari finiti 2-2, con doppieta di Bremer e reti di Bonaventura e Calhanoglu (al 91′). Poi nei supplementari il crollo, con i gol di Calhanoglu e Ibrahimovic che hanno regalato la qualificazione ai padroni di casa.

Milan-Torino 5-4 dopo i rigori con Giampaolo

Il 12 gennaio del 2021 invece, con Marco Giampaolo in panchina, si giocavano gli ottavi di finale. Dopo i tempi regolamentari e supplementari risultato ancora bloccato sollo 0-0. Ai rigori decisivo l’errore di Rincon. Milan che così ha passato il turno un’altra volta, eliminando il Torino. L’allenatore aveva le ore contate, e infatti venne esonerato il 18 gennaio, lasciando il Toro ultimo in classifica.