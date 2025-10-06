Due giocatori del Napoli si fermano per infortunio, al momento non è certa la loro futura partecipazione a Torino

Il Napoli al Maradona ha ospitato il Genoa per la sesta giornata di campionato. I partenopei sono riusciti a trionfare contro i liguri con il risultato di 2-1, ma la vittoria dei padroni di casa è terminata con l’amaro in bocca.

Conte e la sua squadra hanno infatti perso Lobotka e Politano per infortunio nel corso del 90 minuti. Lo sloveno dopo essere stato sostituito nel primo tempo rimane in forte dubbio per la convocazione in nazionale, così come la sua partecipazione contro il Torino. Come lui anche Politano ha rimediato un infortunio muscolare che l’ha costretto al cambio, e che gli impedirà di prendere parte ai prossimi impegni con la nazionale azzurra. Nei prossimi giorni i due giocatori saranno valutati dallo staff medico, ma a oggi la loro futura presenza contro il Torino rimane in forte dubbio.