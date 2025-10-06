Il croato nonostante i continui cambi di ruolo continua a non rendersi decisivo nel nuovo Torino firmato Baroni

Il Torino in queste prime giornate di campionato sembra non aver ancora trovato il giusto assetto tattico per affrontare il campionato di Serie A.

I continui cambi di modulo hanno rivelato le fragilità e i potenziali punti di forza della squadra di Baroni, ma a oggi c’è ancora una costante che accomuna i diversi assetti. Si tratta del rendimento sottotono di Vlasic, che è stato fortemente condizionato dall’inizio del campionato. Il croato aveva condotto buone prestazioni nel corso delle amichevoli estive, tuttavia con il passare delle giornate, l’attuale capitano granata sembra non aver ancora trovato la giusta condizione per poter incidere nel corso dei 90 minuti.

I cambi modulo non favoriscono Vlasic

Il tecnico Marco Baroni sa di cosa può essere capace Vlasic, e per questo motivo, l’allenatore fatica a rinunciare a lui nel corso della partita. Il croato si è spesso rivelato determinante per il Torino, ma dall’inizio della stagione non si è ancora intravisto il giocatore dello scorso campionato. Baroni nelle prime giornate ha sperimentato una serie di nuovi assetti tattici, passando dal 4-2-3-1 al 3-4-3. Dopo essere stato spesso schierato come esterno offensivo nel 4-3-3, Vlasic contro la Lazio è tornato a giocare in posizione più centrale, per avere così la possibilità di agevolare la manovra offensiva del Torino. Tuttavia presso la capitale, il croato non è comunque riuscito a rendersi determinante, come ha invece fatto Adams, che lo ha sostituito nella ripresa.

L’inizio a rilento del capitano

Se in giornata, Vlasic è potenzialmente uno dei migliori giocatori del Torino, tuttavia dall’inizio del campionato il croato sembra non aver ancora ritrovato un buon periodo di forma. Nel corso della preseason, il capitano del Torino aveva dato l’impressione che il suo contributo sarebbe stato fondamentale per le ambizioni della squadra. Con il 4-2-3-1 Vlasic ha sempre condotto delle buone gare, e da trequartista schierato sotto la punta il croato ha spesso fatto la differenza nella passata stagione. Tuttavia in queste prime 6 giornate di campionato, il classe 1997 non è ancora riuscito a partecipare a un’azione da gol del Torino.