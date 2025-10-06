Nonostante l’inglese sia stato uno dei primi acquisti del Torino non è ancora riuscito a trovare continuità in campo

Anjorin è stato uno dei primi acquisti dell’estate del Torino, e nonostante sia ormai da diversi mesi un nuovo giocatore granata, l’inglese non è ancora riuscito a trovare continuità.

L’ex Empoli ha dato prova di avere ottime qualità palla al piede nel corso delle precedenti stagioni, ma i continui infortuni gli hanno impedito di affermarsi nelle rotazioni del Torino. Anjorin dopo aver preso parte ai primi impegni della squadra granata nel corso della preseason ha collezionato appena 29 minuti nella nuova edizione della Serie A.

La pausa per ripartire

Nelle ultime settimane l’inglese è rimasto ai margini della squadra perché ha dovuto confrontarsi con un infortunio che l’ha forzato a svolgere un programma di recupero. Anjorin ha infatti riscontrato una fascite plantare che gli ha impedito di prendere parte alle ultime due partite del Torino. Il classe 2001 cercherà ora di sfruttare al massimo la pausa delle nazionali per tentare di recuperare la giusta condizione per poi essere nuovamente a disposizione di Baroni nelle prossime giornate di campionato. A oggi il suo pieno recupero contro il Napoli è in forte dubbio, ma l’inglese cercherà di sfruttare al meglio questi giorni per accelerare la sua ripresa e poter così tornare ad aiutare la squadra direttamente in campo.

Il Torino attende Anjorin

Baroni nonostante contro la Lazio sia riuscito a schierare una formazione competitiva e preparata, ha dovuto comunque confrontarsi con le esigenze della squadra e la condizione dei suoi giocatori. Ritrovare un giocatore come Anjorin darebbe maggiori opzioni al tecnico granata che con l’inglese avrebbe la possibilità di riportare maggiore solidità al reparto di centrocampo. Oltre al compito di contenere le azioni offensive degli avversari, il classe 2001 ha dato prova di essere anche una minaccia per la porta avversaria, e per questo motivo Baroni vorrà cercare di ritrovare il prima possibile il suo giocatore per avere maggiori alternative a disposizione.