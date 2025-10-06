Sono ancora zero le presenze del difensore irlandese del Torino che non sta trovando fortuna nella sua esperienza in prestito in Serie B

Il Torino nella finestra estiva del calciomercato ha deciso di mandare in prestito diversi dei suoi giovani giocatori per permettergli di acquisire esperienza tra i professionisti nei campionati minori.

Sono diversi i giocatori che ancora non sembrano aver trovato fortuna in questi primi mesi lontano da Torino. Tra questi c’è anche Mullen, che non ha ancora messo a referto una presenza in campo con il Mantova. Il giovane difensore irlandese sta ancora aspettando di esordire nel campionato di Serie B con la sua nuova squadra, ma al momento l’allenatore Possanzini sembra voler far aspettare ancora un po’ al classe 2005.

Le presenza in campionato

Mullen dopo aver preso parte alle amichevoli estive del Torino non è più riuscito a rivedere il campo. Prima dell’inizio del campionato, l’irlandese è stato ceduto al Mantova che ha deciso di puntare su di lui per la nuova stagione. A oggi però il difensore è ancora in attesa del suo esordio in campionato, dal momento che nelle sue prime 8 partite per il Mantova non è mai riuscito a ritagliarsi qualche minuto in campo. In Coppa Italia le presenze di Mullen rimangono ferma a zero, dal momento che la squadra lombarda è stata eliminata al primo turno dal Venezia. In campionato invece, l’irlandese ha registrato una striscia di 6 panchine consecutive, interrotta solo dalla mancata disponibilità nell’ultima sfida contro l’Avellino.

La situazione di classifica

Al momento il Mantova si trova al 19esimo posto in classifica, con 4 punti conquistati in 7 giornate. La squadra lombarda si trova ora in un momento di difficoltà, vista la posizione in campionato che al momento comporterebbe la retrocessione della squadra nella serie inferiore. Complici di questi risultati sono anche le scelte dell’allenatore, che in queste giornate sta cercando di affidarsi ai suoi giocatori di più esperienza per cercare di conquistare qualche punto. Non è quindi da escludere che in un periodo di continuità di risultati anche Mullen potrà poi ritagliarsi più spazio in campo e incominciare così il suo percorso in campionato.