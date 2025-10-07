Il Torino esce dall’Olimpico di Roma con un punto anche grazie alle sostituzioni realizzate da Baroni nella ripresa

Dopo aver terminato la prima frazione di gioco in svantaggio a Roma contro la Lazio, Baroni ha voluto concedere circa 15 minuti ai suoi titolari prima di intervenire direttamente nel gioco con delle sostituzioni. L’ingresso di Nkounkou al 63′ ha permesso al Torino di essere più solido in fase difensiva e più pericolo in fase offensiva. Il francese si è infatti reso protagonista nell’azione che ha portato al pareggio del Torino, firmato dalla prima rete stagionale di Adams.

Dall’assist di Masina all’ingenuità di Dembélé

Il francese dopo aver superato in velocità il difensore avversario ha realizzato un assist prezioso per un altro subentrato del Torino: lo scozzese Ché Adams, che una volta ricevuto il pallone nell’area di rigore della Lazio ha realizzato il gol del 2-2 che ha permesso ai granata di rientrare il partita. Il Ché non segnata dallo scorso 23 aprile con la maglia del Torino: ben 164 giorni da quella vittoria casalinga sull’Udinese.

Tameze dopo aver disputato i primi settanta minuti di gioco da braccetto è stato sostituito da Masina che rientrava dall’infortunio, il marocchino è infatti tornato a giocare sul campo dopo 4 partite dall’ultima apparizione. Il suo contributo è stato prezioso per Baroni e per la sua squadra dal momento che la sua sponda di testa su calcio d’angolo si è trasformata in un assist vincente per Coco che al 92′ aveva fatto sognare al Torino la vittoria.

Quell’errore nel finale

Tuttavia la situazione di vantaggio è durata pochi minuti, prima che Dembélé, un altro subentrato, compromettesse il risultato finale regalando un pallone pericoloso nella propria area di rigore, che ha poi portato al calcio di rigore trasformato correttamente da Cataldi, il capitano della Lazio.