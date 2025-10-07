Inizialmente convocato dal tecnico dell’Albania, lo staff della nazionale in accordo con quello del Torino ha deciso di rinunciare alla sua presenza

Ardian Ismajli of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Parma Calcio and Torino FC. Parma Calcio won 2-1 over Torino FC.

Ismajli non andrà in nazionale. Il difensore centrale è ancora alle prese con un problema muscolare accusato al minuto ’77 della sfida persa contro il Parma. Nonostante ciò, l’ex Empoli era stato inizialmente inserito nella lista dei convocati diramata dalla nazionale albanese in vista degli impegni contro Serbia ed Estonia. In seguito, ulteriori test fisici hanno evidenziato l’esigenza di preservarlo con l’obbiettivo di recuperare la piena forma in tempo per la sfida valevole per la 7° giornata di serie A contro il Napoli.