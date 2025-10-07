Inizialmente convocato dal tecnico dell’Albania, lo staff della nazionale in accordo con quello del Torino ha deciso di rinunciare alla sua presenza
Ismajli non andrà in nazionale. Il difensore centrale è ancora alle prese con un problema muscolare accusato al minuto ’77 della sfida persa contro il Parma. Nonostante ciò, l’ex Empoli era stato inizialmente inserito nella lista dei convocati diramata dalla nazionale albanese in vista degli impegni contro Serbia ed Estonia. In seguito, ulteriori test fisici hanno evidenziato l’esigenza di preservarlo con l’obbiettivo di recuperare la piena forma in tempo per la sfida valevole per la 7° giornata di serie A contro il Napoli.
