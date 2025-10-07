Dal Marocco al Cile: il club granata manda in giro per il mondo alcuni dei suoi giocatori per gli impegni internazionali
Saranno settimane particolarmente intense per il Torino, che vedrà alcuni dei suoi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Una vera e propria diaspora granata, che riguarda soprattutto il reparto difensivo, destinato a svuotarsi quasi del tutto durante la sosta. Tra i convocati spiccano Ché Adams con la Scozia e Adam Masina con il Marocco.
Kristjan Asllani, invece, è stato chiamato dall’Albania, mentre Emirhan Ilkhan, sarà impegnato con l’Under 21 della Turchia. Saul Coco, invece, difenderà i colori della Guinea Equatoriale, mentre Marcus Pedersen sarà impegnato con la Norvegia. A completare il quadro ci sono Guillermo Maripan, pronto a rispondere alla chiamata del Cile, Gvidas Gineitis con la Lituania, Alieu Njie con la Svezia Under 21 e Franco Israel, convocato dall’Uruguay.
Torino, il calendario
Giovedì 9 ottobre
- 18:00 Lituania-Olanda (Gineitis)
- 18:00 Malawi-Guinea Equatoriale (Coco)
- 20:45 Scozia-Grecia (Adams)
- 21:00 Marocco-Bahrein (Masina)
*2.00 Uruguay-Repubblica Dominicana (Israel)
*nella notte italiana tra venerdì e sabato
Venerdì 10 ottobre
- 19:00 Turchia U21-Lituania U21 (Ilkhan)
- 18.45 Italia U21-Svezia U21 (Njie)
- *1.00 Cile-Perù (Maripan)
*nella notte italiana tra venerdì e sabato
Sabato 11 ottobre
- 18:00 Norvegia-Israele (Pedersen)
- 20:45 Serbia-Albania (Asllani)
Domenica 12 ottobre
- 18:00 Scozia-Bielorussia (Adams)
- 18:00 Finlandia-Lituania (Gineitis)
Lunedì 13 ottobre
14.45 Uzbekistan-Uruguay (Israel)
15:00 Guinea Equatoriale-Liberia (Coco)
Martedì 14 ottobre
- 18:00 Ungheria U21-Turchia U21 (Ilkhan)
- 18:00 Svezia U21-Polonio U21 (Njie)
- 18:00 Norvegia-Nuova Zelanda (Pedersen)
- 19:00 Albania-Giordania (Asllani)
- 21:00 Marocco-Congo (Masina)
Che squadrone la cairese, pullula di grandissimi nazionali!!!
1X2 CAIRO VATTENE