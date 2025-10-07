Dal Marocco al Cile: il club granata manda in giro per il mondo alcuni dei suoi giocatori per gli impegni internazionali

Saranno settimane particolarmente intense per il Torino, che vedrà alcuni dei suoi giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Una vera e propria diaspora granata, che riguarda soprattutto il reparto difensivo, destinato a svuotarsi quasi del tutto durante la sosta. Tra i convocati spiccano Ché Adams con la Scozia e Adam Masina con il Marocco.

Kristjan Asllani, invece, è stato chiamato dall’Albania, mentre Emirhan Ilkhan, sarà impegnato con l’Under 21 della Turchia. Saul Coco, invece, difenderà i colori della Guinea Equatoriale, mentre Marcus Pedersen sarà impegnato con la Norvegia. A completare il quadro ci sono Guillermo Maripan, pronto a rispondere alla chiamata del Cile, Gvidas Gineitis con la Lituania, Alieu Njie con la Svezia Under 21 e Franco Israel, convocato dall’Uruguay.

Torino, il calendario

Giovedì 9 ottobre

18:00 Lituania-Olanda ( Gineitis )

) 18:00 Malawi-Guinea Equatoriale (Coco)

20:45 Scozia-Grecia ( Adams )

) 21:00 Marocco-Bahrein (Masina)

*2.00 Uruguay-Repubblica Dominicana (Israel)

*nella notte italiana tra venerdì e sabato

Venerdì 10 ottobre

19:00 Turchia U21-Lituania U21 ( Ilkhan )

) 18.45 Italia U21-Svezia U21 (Njie)

*1.00 Cile-Perù (Maripan)

*nella notte italiana tra venerdì e sabato

Sabato 11 ottobre

18:00 Norvegia-Israele (Pedersen)

20:45 Serbia-Albania (Asllani)

Domenica 12 ottobre

18:00 Scozia-Bielorussia ( Adams )

) 18:00 Finlandia-Lituania (Gineitis)

Lunedì 13 ottobre

14.45 Uzbekistan-Uruguay (Israel)

15:00 Guinea Equatoriale-Liberia (Coco)

Martedì 14 ottobre

18:00 Ungheria U21-Turchia U21 ( Ilkhan )

) 18:00 Svezia U21-Polonio U21 ( Njie )

) 18:00 Norvegia-Nuova Zelanda ( Pedersen )

) 19:00 Albania-Giordania ( Asllani )

) 21:00 Marocco-Congo (Masina)