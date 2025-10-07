Toro.it

L’ultima convocazione risale a marzo 2025 in occasione del doppio impegno contro la Francia in Nations League

Nikola Vlasic non sta rendendo rispetto alle sue potenzialità e di questo ne ha preso atto da diversi mesi anche la nazionale croata. L’ultima presenza tra i convocati risale a marzo, in occasione del doppio impegno con la Francia. In quella circostanza l’ex West Ham aveva disputato 21 minuti, prendendo parte alla prima delle due gare vinta dai croati 2-0 il 20 marzo. nel secondo impegno perso dalla Croazia 3-0 il 23 marzo, Vlasic non è stato impiegato.

La sosta come punto di ripartenza

Rispetto alle ultime convocazioni, questa volta il centrocampista croato era stato inizialmente inserito nella lista dei pre-convocati dal tecnico Dalic, salvo poi non figurare nell’elenco dei convocati ufficiale.

Il numero 10 del Torino spostato in un ruolo diverso, non sta riuscendo ad essere incisivo e determinante come nelle stagioni precedenti. La sosta dovrà essere un’occasione preziosa per il capitano granata di crescere di condizione fisica e brillantezza, lavorando con il tecnico Baroni per perfezionare l’interpretazione del nuovo ruolo e dare maggior contributo alla manovra della squadra.

Il Toro per poi riprendersi la Croazia

Solo il duro lavoro consentirà a Vlasic di fornire un apporto offensivo più consistente, elemento che non arriva in campionato dal 2/05 quando siglò il rigore del pareggio contro il Venezia. In ottica del prossimo impegno la fisicità e le qualità tecniche di Vlasic saranno indispensabili per la squadra, dovrà ritornare ad essere insieme ad altri il punto di riferimento del Torino.

Nikola Vlasic of Torino FC looks on during the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.

ultimo aggiornamento: 07-10-2025

