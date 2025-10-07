L’ultima convocazione risale a marzo 2025 in occasione del doppio impegno contro la Francia in Nations League

Nikola Vlasic non sta rendendo rispetto alle sue potenzialità e di questo ne ha preso atto da diversi mesi anche la nazionale croata. L’ultima presenza tra i convocati risale a marzo, in occasione del doppio impegno con la Francia. In quella circostanza l’ex West Ham aveva disputato 21 minuti, prendendo parte alla prima delle due gare vinta dai croati 2-0 il 20 marzo. nel secondo impegno perso dalla Croazia 3-0 il 23 marzo, Vlasic non è stato impiegato.

La sosta come punto di ripartenza

Rispetto alle ultime convocazioni, questa volta il centrocampista croato era stato inizialmente inserito nella lista dei pre-convocati dal tecnico Dalic, salvo poi non figurare nell’elenco dei convocati ufficiale.

Il numero 10 del Torino spostato in un ruolo diverso, non sta riuscendo ad essere incisivo e determinante come nelle stagioni precedenti. La sosta dovrà essere un’occasione preziosa per il capitano granata di crescere di condizione fisica e brillantezza, lavorando con il tecnico Baroni per perfezionare l’interpretazione del nuovo ruolo e dare maggior contributo alla manovra della squadra.

Il Toro per poi riprendersi la Croazia

Solo il duro lavoro consentirà a Vlasic di fornire un apporto offensivo più consistente, elemento che non arriva in campionato dal 2/05 quando siglò il rigore del pareggio contro il Venezia. In ottica del prossimo impegno la fisicità e le qualità tecniche di Vlasic saranno indispensabili per la squadra, dovrà ritornare ad essere insieme ad altri il punto di riferimento del Torino.