Il francese si sta ritagliando sempre più spazio in campo, Baroni si affiderà alle sue giocate per le prossime giornate

Nkounkou è stato uno degli ultimi acquisti della sessione estiva del Torino, e nonostante sia l’ultimo arrivato, il francese si sta rendendo protagonista con le sue prestazioni.

Per lungo tempo il Torino ha cercato e aspettato un giocatore che potesse presentarsi come sostituto di Biraghi sulla corsia di sinistra, e dopo 6 giornate di campionato Baroni potrebbe avere trovato qualche cosa di più. Dopo le prime due panchine contro Roma e Atalanta, il francese ha esordito con la maglia granata in Coppa Italia all’Olimpico Grande Torino, e da quel momento ha sempre preso parte alle partite successive.

Il rendimento in Serie A

Nonostante il campionato di Serie A sia uno dei più competitivi a livello europeo, Nkounkou è riuscito in poco tempo a rendersi un elemento prezioso per il Torino di Baroni. Il francese ha dato continuità alla sua buona prestazione contro il Pisa disputando una buona gara contro il Parma, macchiata solo da qualche momento di superficialità che è costato un’ ammonizione all’ex Eintracht Francoforte. Contro la Lazio Baroni ha voluto puntare dal primo minuto su un giocatore con più esperienza come Lazaro, che ha però faticato a contenere le giocate di Cancellieri nella prima ora di gioco. Al suo posto Nkounkou è entrato motivato con la voglia di riprendere il risultato, dal momento che è stato proprio lui a realizzare l’assist vincente per il gol di Adams che ha portato al momentaneo 2-2.

Il ballottaggio con Biraghi

Nkounkou da quando è arrivato ha condotto delle buone prove sul campo che hanno portato Baroni a preferirlo come interprete sulla corsia di sinistra. Chi sarà chiamato a rispondere a queste scelte è Biraghi, che dopo essersi affermato come titolare della squadra nella seconda parte della stagione 2024/2025, rischia ora di veder scendere notevolmente il numero del suo minutaggio in campo. Baroni nelle settimane che seguiranno la pausa delle nazionali valuterà le future scelte tattiche per la squadra potendo contare su Nkounkou, che con poche presenze dalla sua parte ha già dimostrato di potersi candidare per una maglia da titolare.