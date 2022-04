Come negli anni passati, il belga è rimasto fuori in diverse fasi della stagione. Il riscatto è in bilico, ma Juric gli dà fiducia

Sei partite a disposizione per Dennis Praet per guadagnarsi la permanenza in granata. Il belga ha ben impressionato nella prima parte di stagione nel suo ruolo di trequartista, volto ad associare il gioco tra centrocampo e attacco. La fiducia di Juric è stata incondizionata: 17 presenze impreziosite da 2 reti e un assist, fino all’infortunio avvenuto alla vigilia del match interno col Venezia. E’ proprio la sua fragilità dal punto di vista fisico ad innescare qualche perplessità. Per trovare l’ultima stagione in cui Praet supera il traguardo delle 30 presenze bisogna andare a ritroso fino all’annata 2018-2019 (34), l’ultima con la maglia della Sampdoria, prima di volare oltremanica al Leicester City.

Praet, ogni anno qualche stop per infortuni

Una carriera costellata da infortuni quella del centrocampista classe ’94. Analizzando ogni annata si può notare come per vari infortuni sia stato costretto a saltare un numero consistente di partite. Nella stagione 2014-2015, disputata con la maglia dell’Anderlecht, è rimasto fuori in 17 occasioni. Alla Sampdoria ha perso 6 gare nella stagione 2017-2018 e 3 l’annata seguente. I numeri tornano a preoccupare quando approda in Premier League, con ben 18 gare saltate nel 2020-2021. Ad oggi, dunque, le cose non sono migliorate. Da quando è al Torino è rimasto fuori cinque partite tra settembre e ottobre per un infortunio al bicipite femorale. L’edema osseo lo ha costretto a saltare la gara casalinga con l’Udinese, Verona e Inter per un problema muscolare e Fiorentina e Sampdoria per la caviglia.

Riscatto fissato a 15 milioni

Da febbraio in poi è stato indisponibile per la frattura del metatarso e la conseguente operazione al piede. Praet è riuscito a recuperare in tempi record e non sorprenderebbe se Juric gli concedesse qualche scampolo di partita già domenica nel match dell’Olimpico-Grande Torino con lo Spezia. A giugno si faranno i conti, per capire se ne varrà la pena sborsare i 15 milioni di euro richiesti dal Leicester City. I dati sulle presenze non ispirano particolare fiducia sulla continuità di rendimento, ma Juric ha più volte ribadito come Praet sia un elemento fondamentale per il suo progetto tecnico e gli scenari potrebbero essere dunque molteplici.