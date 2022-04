Verdi ritrova la via del gol in una partita che la Salernitana doveva assolutamente vincere per continuare a sperare nella salvezza

Simone Verdi torna al gol, e lo fa in una partita importantissima per la Salernitana. Infatti, la vittoria rimediata contro l’Udinese consente alla squadra di Davide Nicola di poter continuare a sognare la salvezza. Il trequartista di proprietà del Toro, nel match tra i campani e la squadra di Gabriele Cioffi, ha trovato spazio solo nei minuti finali con il risultato bloccato sullo 0-0. La rete di Verdi è arrivata al 93’ minuto. L’attaccante ex Napoli è stato molto bravo a sfruttare un contropiede scaturito da un calcio d’angolo in favore dell’Udinese.

Salernitana, vittoria importante

Questi 3 punti conquistati dalla Salernitana, che portano la firma di Verdi, sono fondamentali per i ragazzi guidati da Nicola per continuare a credere nella salvezza. Con questo successo i campani sono saliti a quota 22 punti agganciando così Venezia e Genoa, con una partita ancora da recuperare proprio contro il Venezia, dunque uno scontro diretto. Sicuramente Verdi vorrà continuare a trascinare la Salernitana verso il suo, complicato, obiettivo stagionale, prima di dover far ritorno all’ombra della Mole.