Lukic è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe recuperare in tempo per lo Spezia, rimangono in forse Pobega e Mandragora

La partita tra Toro e Spezia è sempre più vicina e a pochi giorni di distanza dalla partita ci sono alcune buone notizie in casa Toro. Altre, sicuramente meno liete, riguardano tutta la situazione legata agli infortunati. Partiamo dalle notizie positive: Sasa Lukic pare aver smaltito completamente la contusione al gemello mediale sinistro rimediata contro la Lazio e a meno di qualche colpo di scena, verrà convocato per la partita contro la squadra guidata da Thiago Motta. Anche Rolando Mandragora è sulla via del recupero e da diversi giorni è tornato ad allenarsi con i compagni.

Izzo, recupero difficile

Le brutte notizie invece riguardano Armando Izzo, che sta recuperando da una sofferenza del muscolo semi-membroso della coscia sinistra. Il giocatore infatti potrebbe saltare la partita contro lo Spezia per tornare a disposizione, in piena forma, per il match contro l’Atalanta. Infine, anche la presenza di Tommaso Pobega sabato pomeriggio è molto incerta con il centrocampista triestino che è alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra e, molto probabilmente, salterà la partita contro la sua ex squadra nella quale ha militato nella scorsa stagione.