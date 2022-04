L’analisi del bilancio del Torino / I granata hanno un debito con le banche di 30 milioni più altri 20, con un finanziamento del 2022

È ormai stato reso noto da diverse ore che il Toro per il quarto anno consecutivo ha chiuso il bilancio in rosso. Anche per quanto riguarda il bilancio del 2021 c’è senza alcuna ombra di dubbio c’è da tenere del difficile periodo storico che si sta vivendo, con la pandemia del Covid 19 che ha inciso in maniera molto importante. Sono da evidenziare i debiti verso le banche a causa dei contratti finanziari nel corso del 2020, per un totale di 30 milioni di euro di cui 15 milioni con MPS Capital Service, altri 15 milioni con Ubi Banca, Banco BPM, Credito Sportivo, MPS Capital Service, da rimborsare in dodici rate da 1,25 milioni l’una. Inoltre c’è da segnalare che nel marzo 2022 il club del presidente Urbano Cairo a stipulato un nuovo contratto di finanziamento bancario a lungo termine per 20 milioni.