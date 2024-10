I precedenti di Cagliari-Torino in Serie A: trasferta insidiosa per i granata in Sardegna, che hanno perso 14 volte

Domenica 20 ottobre c’è Cagliari-Torino all’Unipol Domus Arena. Si gioca per l’8^ giornata di Serie A, stagione 2024/2025. Ma quante volte si è giocata Cagliari-Torino in Serie A? Ben 36 volte. Si tratta di una trasferta insidiosa per i granata. Il bilancio è il seguente: 9 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte. 31 gol fatti e 39 gol subiti. Non sarà facile per il Toro fare punti in Sardegna. Di seguito, 3 precedenti.

Stagione 2023/2024: una bella vittoria

Nella stagione 2023/2024, Cagliari-Torino si è giocata il 26 gennaio 2024 (giornata numero 22). Juric contro Ranieri. Primo tempo perfetto dei granata che passano in vantaggio prima con Zapata al 23′ e poi con Ricci al 45’+3. Nella ripresa, accorcia il Cagliari con Viola al 77′. Toro che soffre ma che porta a casa i 3 punti con una solida prestazione. Fino a quel momento, solo la Roma di Mourinho aveva vinto all’Unipol Domus Arena.

Stagione 2013/2014: una sconfitta particolare

Nella stagione 2013/2014, Cagliari-Torino si è giocata il 10 novembre 2013 (giornata numero 12). Ventura contro Lopez. Toro che gioca sottotono e perde 2-1. Inutile il gol di Immobile, del momentaneo 2-1, arrivato al minuto 52 del secondo tempo. Ma perché una sconfitta particolare? Perché i rossoblù avevano fatto due gol identici. Al 43′ e all’88’, due punizioni di Conti che hanno battuto Padelli.

Stagione 1991/1992: decide Scifo

Nella stagione 1991/1992, Cagliari-Torino si è giocata il 20 settembre 1991 (giornata numero 5). Mondonico contro Giacomini. Partita tosta ma gestita bene dal Torino. Gol di Scifo al 69′, che decise il match. Era un Toro d’altri tempi con in campo Marchegiani, Bruno, Policano, Casagrande e Martin Vazquez. 5 punti in 3 trasferte per il Toro.