2 vittorie e 2 sconfitte lo scorso anno, quest’anno un pareggio col Lecce. Il Cagliari non ha mai vinto alla prima dopo gli stop

La prima partita di campionato dopo la sosta per le nazionali può spesso rivelarsi un’arma a doppio taglio. Non è facile per nessun allenatore ottenere il massimo da una squadra dopo aver trascorso due settimane a lavorare con un gruppo decimato e senza poter contare su diversi giocatori impegnati in giro per il mondo, spesso reduci da partite impegnative sia sul piano fisico che mentale, o in alcuni casi da voli intercontinentali, quindi molto lunghi. Spesso la sosta per le nazionali si rivela un alleato sfavorevole per chi, nelle partite precedenti, era in ottima forma. Il Torino, ad esempio, il 15 settembre scorso ha pagato con una prestazione negativa, poi conclusasi sullo 0-0 contro il Lecce, la pausa di due settimane che ha frenato l’entusiasmo di un Toro in forma, reduce da due vittorie e un pareggio.

Toro: 7 punti in 5 incontri

L’X contro i salentini era l’ultimo risultato mancante in questo tipo di partite. Infatti, se si guardano le uscite dei granata della scorsa stagione dopo la sosta per le nazionali, non c’era mai stata una via di mezzo: in 4 incontri, 2 vittorie e 2 sconfitte. Si parte da un autoritario 0-3 in casa della Salernitana nella sosta di settembre 2023, fino a un altro successo a marzo, questa volta di misura contro il Monza (1-0, rigore trasformato da Sanabria). Nel mezzo, la squadra allora guidata da Juric aveva dovuto arrendersi all‘Inter a ottobre (0-3 al Grande Torino) e al Bologna il mese successivo (2-0 al Dall’Ara). In tutto, tra le due stagioni, sono stati raccolti 7 punti.

Per il Cagliari 4 pareggi e un k.o.

Nella speciale classifica stilata da Sky Sport sulle gare post-sosta, il Toro occupa la nona posizione. Hanno fatto meglio dei granata Inter, Roma e Bologna, ex aequo con 11 punti, Napoli con 10, Milan, Atalanta e Lazio con 9, e Juventus con 8. In vista della partita di domenica contro il Cagliari, i sardi hanno raccolto 4 punti, esattamente come l’Empoli, senza però mai provare la gioia della vittoria. Lo scorso anno solo pareggi: con Udinese (0-0, settembre ’23), Salernitana (2-2, ottobre ’23), Monza (1-1, novembre ’23) e Verona (1-1, aprile ’24), mentre a settembre scorso è arrivata una pesante sconfitta per 0-4 ad opera del Napoli di Antonio Conte.