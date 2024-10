Il kosovaro ha passato un mese complicato, dall’infortunio a qualche passaggio a vuoto. Contro il Cagliari potrebbe tornare dal 1′

Superata la sosta per le nazionali il Torino si appresta ad affrontare la gara con il Cagliari. Un test importante per i granata, per la prima volta senza il proprio capitano e principale arma offensiva. Un’assenza quella di Zapata che responsabilizzerà ancor di più coloro che scenderanno sul terreno di gioco, chiamati a riscattare tre passi falsi consecutivi tra campionato e Coppa Italia, che hanno sottolineato diverse criticità soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Ben 10 reti incassate negli ultimi 4 incontri. Una valanga di reti a cui il Toro non era più abituato e, dunque, da arginare in fretta. In Sardegna Vanoli dovrà fare a meno dello squalificato Maripan, mentre è da valutare lo stato di forma di Walukiewicz, colpito in settimana da un virus influenzale. Per questo è probabile che Vanoli schiererà la difesa che più volte ha adottato in questa stagione, vale a dire quella composta da Masina a sinistra, Coco al centro e Vojvoda a destra.

Vojvoda, due vittorie con il Kosovo

Di questi soltanto il kosovaro ha risposto alla convocazione della propria nazionale. Due gare vincenti per Vojvoda contro Lituania e Cipro. Prima ancora, contro l’Inter, era entrato a partita in corso. Questa volta però in fascia, al posto di Lazaro, senza incidere in fase offensiva ma reggendo l’urto. In precedenza, soltanto con l’Atalanta Vanoli lo aveva schierato dal primo minuto in zone che fino alla scorsa stagione gli competevano. Quest’anno il mister gli sta dando continuità come braccetto di destra. Così con Milan, Venezia e Lecce, prima di lasciare il posto per infortunio a Walukiewicz.

Favorito su Walukiewicz

Il polacco, dopo la prestazione positiva di Verona, sembrava essersi impossessato della titolarità, ma il passo indietro con l’Empoli gli è costato caro. Contro la Lazio Vanoli ha scelto il rientrante dall’infortunio Vojvoda, che ha sofferto parecchio, avendo più di qualche colpa specialmente sul primo gol dei biancocelesti. Attualmente, complice il punto interrogativo sulle condizioni di Walukiewicz, è lui il favorito per una maglia da titolare, ricomponendo così un terzetto in teoria da circoscrivere al precampionato, ma che per svariati motivi resta ancora di attualità.