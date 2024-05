In vista della trasferta di Verona ecco i precedenti tra Ivan Juric e Marco Baroni nel campionato di Serie A e B

Nonostante il Toro manchi all’appuntamento con la vittoria da circa un mese l’Europa è ancora lì, a portata di mano. Sono solo 4 i punti che separano i granata dall’ottavo posto, al momento occupato dal Napoli, a tre giornate dal termine del campionato. Ecco allora che la trasferta di Verona, in programma domenica 12 maggio, rappresenta probabilmente l’ultima spiaggia per le ambizioni europee del Toro. Al Bentegodi torneranno ad affrontarsi Ivan Juric e Marco Baroni, che in carriera si sono fronteggiati in cinque occasioni. Sono 4 le vittorie per il tecnico granata, che contro l’allenatore gialloblù è ancora imbattuto. Nell’ultimo precedente, datato 2 ottobre 2023, la gara è invece terminata 0-0.

La prima vittoria di Juric

Il primo successo di Juric contro Baroni andò in scena nel lontano 2015, quando il croato era alla guida del Crotone in Serie B. Baroni, invece, sedeva sulla panchina del Novara. Quella gara terminò 2-1 in favore dei rossoblù, che guadagnarono i tre punti grazie alle reti di Torromino e Budimir, a cui rispose il gol di Galabinov.

L’ultimo successo

L’ultima volta che Juric aveva avuto la meglio su Baroni era stata lo scorso anno, il 12 marzo. Baroni era alla guida del Lecce e il Torino si era imposto per 2-0 al Via del Mare grazie alle reti di Singo e Sanabria, che avevano chiuso la partita nel primo tempo. Partita che era stata piuttosto nervosa e con tanti cartellini sventolati dall’arbitro Sacchi.

L’ultimo precedente è terminato in pareggio

Nell’ultimo precedente in cui Juric e Baroni si sono affrontati Torino e Verona hanno chiuso in pareggio: 0-0 il risultato finale nella gara del girone di andata della stagione 2023/2024. Una sfida piuttosto chiusa e noiosa, con soli 4 tiri nello specchio della porta. In vista del ritorno si spera in una prestazione più offensiva del Toro, che dovrà centrare i tre punti per credere ancora alla qualificazione in Europa.