Ivan Juric affronta Vincenzo Italiano in Serie A per la nona volta: tra i due allenatori regna l’equilibrio

Torino-Fiorentina non è mai una sfida banale in Serie A. Quella che andrà in scena sabato 2 marzo, alle ore 20:45, è una partita con vista sull’Europa. Ivan Juric affronta Vincenzo Italiano. In Serie A, in questa 27^ giornata, sarà la nona volta. Ci sono infatti ben 8 precedenti tra i due. Il bilancio per Juric è il seguente: 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Tra i due, regna l’equilibrio. Uno con la difesa a 3, l’altro con la difesa a 4, ma entrambi interpretano un calcio molto moderno in Italia. In Serie A, Juric ha allenato Genoa, Verona e adesso Torino. Mentre Italiano, prima della Viola, era sulla panchina dello Spezia.

I precedenti al Toro

Di 8 precedenti, Juric ne ha giocati 6 con il Toro. All’andata il Toro ha perso 1-0 al Franchi. Nella stagione 2022/2023 (la scorsa), in trasferta una vittoria (in campionato per 0-1 con la perla di Miranchuk) e una sconfitta (in Coppa Italia per 2-1). In casa invece, nella 36^ giornata, pareggio per 1-1 firmato Jovic e Sanabria nel secondo tempo. Nella stagione 2021/2022 invece, Fiorentina-Torino 2-1 e Torino-Fiorentina 4-0. Nel poker granata, segnarono Brekalo (doppietta), Singo e Sanabria.

I precedenti al Verona

Sulla panchina del Verona, Juric ha giocato 2 volte contro Italiano, che allenava lo Spezia appena promosso. Era la stagione 2020/2021. In trasferta, in Liguria, Juric aveva vinto per 0-1 grazie ad un super gol in rovesciata di Mattia Zaccagni. In casa poi, aveva fatto 1-1. Vantaggio di Salcedo e poi gol di Saponara. Juric ha più esperienza in Serie A, ma Italiano vanta una finale di Coppa Italia e una di Conference League.