Le scelte di formazione di Ivan Juric in vista della gara che il Torino disputerà contro la Fiorentina di Italiano

Tra pochi minuti in campo Torino e Fiorentina per il match valevole per la 27^ giornata di Serie A. Il tecnico dei granata Ivan Juric ha scelto l’undici con cui andrà ad affrontare il viola allo Stadio Olimpico-Grande Torino. In difesa confermato Djidji, mentre tornano dal primo minuto Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez, quest’ultimo sostituito nell’ultimo periodo da Adam Masina che quest’oggi prenderà il posto di Lazaro sulla fascia mancina. Confermatissimo a destra Bellanova, Juric sorprende tutti in mediana, stravolta completamente rispetto a Roma con Ilic ( bersagliato da Juric in conferenza stampa) e Linetty dal primo minuto. Soltanto panchina per Samuele Ricci, tra i più positivi della trasferta capitolina. Davanti confermato il terzetto composto da Vlasic dietro le due punte Sanabria e Zapata.

Per quanto riguarda la Fiorentina, confermata la stessa formazione titolare che ha battuto la Lazio. Si vedrà dal primo minuto il grande ex Andrea Belotti.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Masina; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Pellegri, Sazonov, Kabic, Lazaro, Okereke, Ricci, Gineitis, Savva. All. Juric

FIORENTINA(4-2-3-1) Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. A disp. Martinelli, Parisi, Comuzzo, Faraoni, Dodo, Infantino, Mandragora, Castrovilli, Duncan, Ikoné, Barak, Kouamé, Nzola. All. Italiano