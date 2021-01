I precedenti di Torino-Fiorentina / Stasera granata e viola si incontreranno per la 72° volta all’ombra della Mole

Archiviato il pareggio del 2-2 contro il Benevento, il Toro si appresta ad affrontare la Fiorentina di Cesare Prandelli. La squadra viola arriva al match contro i granata dopo la vittoria al Franchi 2-1 sul Crotone. Il Torino e la Fiorentina in Serie A si sono affrontate ben 143 volte, con un bilancio abbastanza equo: 48 sono le vittorie dei granata, 47 quelle viola. Inoltre le due squadre hanno pareggiato 48 volte. Se invece si considerano solo le partite giocate in casa del Toro il bilancio è di 39 vittorie per i granata, 19 pareggi e solo 13 vittorie per la squadra toscana. Negli ultimi 6 incontri Torino-Fiorentina entrambe le squadre sono andate a segno.

L’ultima vittoria della Fiorentina in casa del Toro

L’ultimo successo della squadra viola a Torino risale alla stagione 2017/2018. Partita giocata a poche settimane di distanza dalla scomparsa di Astori e i viola portarono a casa la seconda vittoria dopo quella tragedia. Dopo sei minuti dall’inizio della gara Moretti commette un fallo su Simeone, l’arbitro Gavillucci assegna il calcio di rigore ma poco dopo, con l’ausilio del VAR, cambia decisione. Dopo solo tre minuti un altro rigore per i viola per un fallo di mano di De Silvestri. Ma Sirigu intuisce il tiro di Veretotut e devia il pallone. Al 59′ Veretout si fa perdonare e porta avanti la Fiorentina. All’86’ Belotti segna il gol per il pareggio granata. Nel finale c’è un fallo di mani che l’arbitro non vede. A intervenire sono ancora una volta le immagini del VAR che correggono la decisione di Gavillucci. Viene assegnato il rigore realizzato da Thereau e la partita finisce 1 a 2.

L’ultimo Torino-Fiorentina

Ad uscire con il sorriso sulle labbra nell’ultimo incontro tra Torino e Fiorentina allo Stadio Grande Torino furono i granata che si imposero per 2 a 1. Partita che si è disputata l’8 dicembre 2019. Zaza trova il gol con un colpo di testa dopo soli venti minuti di gioco. Ansaldi raddoppia con un tiro fuori dall’area molto velenoso deviato da un tocco di Caceres. La Fiorentina trova il gol nei minuti di recupero con Caceres. Quella vittoria consentì al Toro di Walter Mazzarri di tornare in “zona Europa” e mise a rischio la panchina di Montella che poi fu confermato.