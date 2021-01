Con il punto a Benevento di venerdì scorso, il Toro chiude il peggior girone d’andata della sua storia nel campionato a 20 squadre

Il Torino ha chiuso il girone d’andata del campionato serie A 20/21 al 17° posto, con soli 14 punti. I granata per il momento hanno raccolto solo due vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte. Le occasioni in cui i granata hanno raccolto i 3 punti sono state entrambe in trasferta, contro il Genoa a inizio novembre e contro il Parma nella prima partita del 2021. Quello di quest’anno si può etichettare quindi come il peggiore girone d’andata nella storia del Toro con il campionato di Serie A a venti squadre. Stasera contro la Fiorentina inizierà il girone di ritorno e sarà la seconda partita per Nicola sulla panchina del Toro. La società granata spera che l’arrivo del nuovo allenatore possa dare una scossa risolutiva e inoltre sta lavorando per acquistare qualche rinforzo in questi ultimi giorni di mercato.

Peggio solo nella stagione 2002/2003

Risultati peggiori per il Toro si registrarono solo nella stagione 2002/2003 ma in quell’anno il campionato era a 18 squadre. Quella stagione i granata terminarono il campionato al 18° posto, quindi ultimi in classifica, con 21 punti dopo 34 partite. Anche in quella stagione il Toro raccolse solo due vittorie nel girone d’andata: la prima contro il Chievo Verona allo Stadio Delle Alpi, con i granata che si imposero per 1 a 0 con gol di Magallanes, la seconda sempre in casa vinta per 2 a 1 con gol di Conticchio, pareggio dei rossoblù con Vanoli e infine rete di Castellini per la vittoria dei granata. La media punti allora fu di 0.58 contro quella attuale che è di 0.73.

L’ultima retrocessione in Serie B

L’ultima stagione in cui il Toro retrocesse in B fu quella 2008/2009. Però lo score del girone d’andata fu migliore rispetto a quello di quest’anno con 4 vittorie e 15 punti in classifica dopo il girone d’andata. Quell’anno il Toro a fine campionato si ritrovò al 18° posto con 34 punti finendo in B. Quella stagione iniziò con Gianni De Biasi allenatore, poi a marzo venne esonerato e arrivò Novellino che a sua volta fu mandato via. Al suo posto venne preso Camolese a 9 giornate dal termine del campionato.