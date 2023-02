I tre giocatori sono in prestito dal Toro e hanno cambiato squadra: il bilancio della loro prima parte di stagione

La sessione di calciomercato si è conclusa, con movimenti sia in entrata che in uscita per il Torino. Tre giocatori hanno lasciato il Torino in prestito in estate, e hanno cambiato squadra a metà stagione. Si tratta di Horvath, Akhalaia e Celesia. I tre giocatori, rispettivamente, hannno iniziato la stagione al Debrecen, RE Virton e Potenza per poi passare al Kecskemet, Hesperange e Messina.

Krisztofer Horvath: il bilancio

Horvath, classe 2002 ungherese, è arrivato al Torino nel 2020 dalla Spal. In estate è stato ceduto in prestito al Debrecen, squadra di Prima Divisione Ungherese. Al Debrecen, ha collezionato 9 presenze tra campionato e coppa, con 1 gol, 1 assist e 2 ammonizioni. Adesso si trova al Kecskemet, squadra che milita sempre nella massima divisione ungherese.

Lado Akhalaia: il bilancio

Akhalia, classe 2002 moldavo, è arrivato al Torino nel 2021 dall’Inter. Anche lui in estate è stato mandato in prestito, al Re Virton, squadra di Seconda Divisione Belga. Ha collezionato solo 3 presenze in Belgio, senza gol, assist e cartellini. Ora si trova invece in Lussemburgo, all’Hesperange.

Christian Celesia: il bilancio

Celesia, nato a Torino, è cresciuto nelle giovanili granata. In estate si è trasferito al Potenza in Serie C, collezionando 6 presenze tra campionato e coppa, con 2 cartellini gialli. Ora si è trasferito al Messina, sempre in Serie C. Ha già esordito nel pareggio casalingo contro il Catanzaro.