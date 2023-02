Il neo acquisto Ronaldo Vieira si è presentato ai microfoni di Torino Channel: “Conosco Juric, sarà più facile integrarmi”

Il neo acquisto del Torino, Ronaldo Vieira, si è presentato ai microfoni di Torino Channel: “Sono molto contento di essere qui, voglio ringraziare il presidente, il mister e i dirigenti per la fiducia. Mi hanno accolto tutti bene, anche i compagni. Sono cresciuto nel Benfica e conosco bene la storia del Grande Torino e so quello che ha fatto per i calcio. Ho girato parecchio, Portogallo, Inghilterra, l’Africa e adesso l’Italia ma casa mia è l’Inghilterra, è li che c’è la famiglia”

Vieira: “Fuori dal campo sono tranquillo”

Vieira ha parlato dei suoi primi giorni al Torino: “Quando si cambia squadra a gennaio di solito c’è bisogno di tempo per adattarsi, però Juric lo conosco già e per me sarà più facile. Ilic, Aina, Linetty li conoscevo già. Sono contento che ci siano anche loro qua che mi possono aiutare a integrarmi”.

“Prima di lasciare la Sampdoria ho parlato con Rincon e con Ienca, che mi ha detto che mi sarebbe piaciuta la città. Come sono fuori dal campo? Sono un ragazzo tranquillo, mi piace stare a casa, ogni tanto andare a cena fuori”.