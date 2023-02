Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, in conferenza stampa ha parlato della cessione di Ivan Ilic al Torino

Dopo la fine della sessione invernale di calciomercato, il ds del Verona, Sean Sogliano, ha fatto il punto di tutte le trattative che hanno riguardato la società gialloblù. Il dirigente ha parlato anche della cessione di Ivan Ilic al Torino. “Ci sono plusvalenze e plusvalenze. Quella di Ilic è stata una buona operazione, ma era anche stato pagato tanto: i margini non sono elevatissimi da questo punto di vista. Vendere, per il Verona, significa tenere i bilanci a posto. Poi ovviamente non dobbiamo essere un supermercato, ma sono il primo a capire che le cessioni servono per reinvestire, e per credere nel settore giovanile”.

Sogliano: “Ilic? La trattativa troppo lunga ci ha danneggiato”

Sogliano ha parlato anche del duello tra Torino e Olympique Marsiglia per avere il centrocampista: “Quando arrivano due squadre non si capisce mai quale sia la soluzione migliore, soprattutto a parità di offerte. Anche il giocatore era indeciso: quello che ci ha danneggiato è che sia stata una trattativa troppo lunga. Ma in generale credo che quando un giocatore viene venduto debba andare via. A Ivan auguriamo il meglio, ma soprattutto nella nostra situazione abbiamo bisogno di gente che sia dentro a questo momento particolare, che per noi resta molto difficile. Se il campionato finisse oggi, piangeremmo”.