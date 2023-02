Josip Brekalo si è presentato a Firenze e ha parlato del suo addio al Torino: “Kovac mi conosceva, pensavo di giocare di più”

Josip Brekalo è stato uno dei colpi di mercato della Fiorentina nella sessione invernale di calciomercato. L’attaccane croato si è presentato quest’oggi ai giornalisti e ai tifosi viola e ha anche parlato del suo addio al Torino avvenuto la scorsa estate: “Perché sono andato via dal Torino? Non era semplice, al Wolfsburg è arrivato un allenatore che mi conosceva già da prima, un croato come Kovac. Mi mancava un ultimo anno di contratto e mi aspettavo di giocare e andare al Mondiale, ma non mi è riuscito. Dopo 2-3 mesi ho capito che la situazione non era bella, volevo cambiare e tornare in Italia. Dopo il Torino, la Fiorentina era il miglior step”.