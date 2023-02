La squadra allenata da Sottil si presenta a Torino settima in classifica, a soli due punti dal Torino di Juric

Non è stato molto positivo il mese di gennaio per il Torino, e il mese di febbraio è iniziato con l’eliminazione dalla Coppa Italia. In campionato sono arrivati tre pareggi contro Verona (1-1), Salernitana (1-1) ed Empoli (2-2), una sconfitta contro lo Spezia (0-1) e una sola vittoria contro la Fiorentina (0-1). Partenza decisamente con il freno a mano tirato, considerando gli avversari e i 6 punti raccolti in 5 partite. In Coppa Italia almeno è arrivata l’impresa di San Siro, ma ai quarti il Torino è stato eliminato dalla Fiorentina. Un vero peccato, considerando che in semifinale avrebbe affrontato la Cremonese (andata e ritorno). Ora rimane solo il campionato, e il prossimo appuntamento è domenica alle ore 15 per Torino-Udinese. Un vero e prorio scontro diretto per il settimo posto. Settimo posto che vuol dire Conference League, se alla Juventus non vengono restituiti i punti e se la Coppa Italia viene vinta da una tra le prime sette.

La stagione dell’Udinese

L’Udinese era partita in maniera incredibile in campionato, poi ha rallentato la sua corsa. Ora i Friulani si trovano al settimo posto in classifica, con 29 punti, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. 22 gol subiti come il Toro, ma 28 fatti contro i 21 granata. Ora i bianconeri stanno cercando la forma di inizio stagione. L’attacante più pericoloso, Deulofeu, dovrà essere operato e nella sessione di calciomercato è stato rimpiazzato da Florian Thauvin, campione del mondo francese. Makengo invece, obbiettivo granata in caso fosse sfumato Ilic, è andato in Francia al Lorient. La rosa dell’Udinese è completa e ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà una squadra come il Torino in questo momento.