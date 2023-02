L’Inter è l’unica squadra tra le semifinaliste di Coppa Italia che si trova davanti al Toro nella classifica di Serie A

Anche a distanza di qualche giorno, in casa Toro sicuramente non è passata la grandissima rabbia e la profonda delusione per essere usciti ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina e probabilmente ci vorrà un po’ di tempo per ricucire una ferita che fa molto male. Fa ancora più male dopo il passaggio del turno da parte della Cremonese ai danni della Roma. Dunque, se i granata avessero vinto contro i viola in semifinale avrebbero trovato la squadra guidata da Davide Ballardini, un avversario ampiamente alla portata del Toro. Ma è inutile piangersi addosso, bisogna solamente pensare a fare bene in campionato anche se bisogna dire che gli uomini di Ivan Juric continueranno a tenere sott’occhio la Coppa Italia facendo il tifo per l’Inter di Simone Inzaghi. Infatti, dopo il passaggio del turno da parte della Juventus, che ha battuto la Lazio, quella nerazzurra è l’unica squadra tra le semifinaliste che nella classifica di Serie A si trova sopra al Torino. Tutte le altre sono dietro a inseguire.

Torino: la vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter vorrebbe dire avere più possibilità di andare in Europa

Dunque ai granata non resta che sperare che a vincere la Coppa Italia sia proprio l’Inter, perché in questo modo anche il settimo posto in classifica significherebbe Europa: se a vincere la Coppa Italia fosse una squadra dall’ottavo posto in giù in classifica (come al momento lo sono Fiorentina, Juventus e Cremonese), il settimo non basterebbe neanche per accedere alla Conference League. Di conseguenza Rodriguez e compagni avrebbero una chance in più per poter arrivare a raggiungere una posizione europea. Certo è che i granata, oltre a fare il tifo per la squadra di Inzaghi dal divano, dovranno metterci del loro e cercare di conquistare più risultati positivi possibili in campionato. A partire già da domenica pomeriggio, quando il Toro si ritroverà a giocare lo “scontro diretto” contro l’Udinese dell’ex granata Andrea Sottil. Una partita che si preannuncia molto combattuta e che i granata non potranno assolutamente sbagliare, anche perché dovranno cercare di rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina.